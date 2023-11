OL ‍: Fabio Grosso viré ‍? Plus personne ne comprend

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Certains espéraient que les graves incidents connus à Marseille allaient permettre aux joueurs lyonnais de se ressouder derrière Fabio Grosso. Mais contre Metz, l'entraîneur italien a encore suscité de gros doutes sur sa capacité à éviter la relégation de l'OL en Ligue 2.

Les supporters lyonnais espéraient que le départ de Laurent Blanc et son remplacement par Fabio Grosso allait permettre à l’OL d’enfin décoller au classement. Patatras, un peu moins de deux mois après sa nomination au poste d’entraîneur de Lyon, le technicien italien suscite de très nombreuses interrogations. Et même si l’agression dont il a été victime dimanche dernier à Marseille a calmé le début de colère au sein des tribunes lyonnaises, pour preuve le dialogue encore une fois surréaliste en fin de match avec le capo des Bad Gones, le crédit de Fabio Grosso est proche de zéro. Car ses choix sont de plus en plus illisibles. Hugo Guillemet avoue lui-même s’y perdre.

« L’entraîneur lyonnais a déjà essayé une vingtaine de joueurs et quatre schémas tactiques différents. Pour quelqu’un qui assurait avoir une idée précise de ce qu’il attend, lors de son arrivée au club, cela fait beaucoup (…) Le mode de management de l’Italien, qui change sans arrêt de groupe et d’équipe, n’aide peut-être pas les joueurs à trouver des repères », fait remarquer le journaliste de L’Equipe, pas seul à s’interroger sur la capacité de Fabio Grosso à sauver la place de Lyon en Ligue 1 en fin de championnat.

L'OL inquiète et Grosso aussi

Au micro de RMC, Stéphane Guy est, lui aussi, sidéré de ce qu’il voit à l’Olympique Lyonnais. « Je n’ai pas envie d’être tendre avec l’entraîneur Grosso sur ce que je vois depuis le début, mais avec l’homme Grosso par rapport à ce qu’il dégage et ce qu’il a vécu à Marseille où on est passé à deux doigts de la catastrophe, ça anesthésie un peu nos réactions. Mais là, il a encore changé de système et après, il dit que le système ce n’est pas grave. Alors ça sera à quoi de travailler toute la semaine pour préparer des choses qui ne servent à rien, c’est ridicule », s'étonne l'ancien journaliste vedette de Canal+. John Textor ne semblant pas réellement inquiet pour l'OL, Fabio Grosso n'est peut-être pas en danger. Mais jusqu'à quand, sachant que Lyon se déplace à Rennes et reçoit Lille.