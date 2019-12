OL : Et si Tony Parker succédait un jour à Jean-Michel Aulas ?

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas ne doit jamais dormir puisqu'après avoir acheté un club féminin aux Etats-Unis, OL Groupe vient d'augmenter sa part dans le capital du club de Tony Parker, l'ASVEL.

Côté en bourse, OL Groupe a pour obligation de tout dire de ses opérations financières et c’est pour cela que la holding dirigée par Jean-Michel Aulas a annoncé avoir augmenté sa participation dans le capital l’ASVEL, le club de basket de Tony Parker, et désormais détenir 31,67% de l’actuel leader de la Pro A. On le sait, le président de l’Olympique Lyonnais et l’ancienne star de la NBA sont très proches et veulent clairement s’associer dans différentes opérations. Selon différents médias économiques, c’est Tony Parker en personne qui a cédé 6,67% du capital de l’ASVEL à l’OL Groupe, mais cela se fera en échange d’actions d’OL Groupe.

Tony Parker a tout pour réussir à Lyon

Autrement dit, si Jean-Michel Aulas entre un peu plus dans le club de Villeurbanne, TP en fait de même dans l’Olympique Lyonnais, dont il est devenu l’ambassadeur aux Etats-Unis. Sans préjuger du futur, on peut tout de même se poser une question. Et si Tony Parker devenait un jour le grand patron de l’OL ? La légende du basket français a les épaules et le sens du business pour faire un beau successeur à Jean-Michel Aulas, ce dernier étant clairement sous le charme de TP. Qui ne le serait pas...