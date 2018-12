OL : Et si on applaudissait Genesio demande Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

De retour dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais s’est sortie d’une poule à sa portée, mais dont il fallait tout de même éviter les pièges.

Et si le club rhodanien inquiète souvent avec son irrégularité chronique en championnat, le visage est différent en Ligue des Champions. Sans quelques faillites coupables dans les derniers instants, Lyon aurait très bien pu survoler sa poule et ravir la première place à Manchester City, ce qui aurait bien évidemment marqué encore plus les esprits. Mais au moment de faire le bilan de cette première phase après le nul accroché contre Donetsk, Pierre Ménès a une pensée pour Bruno Genesio, au sujet duquel on pourrait bien changer son jugement selon le consultant.

« Et là aussi, on peut remarquer que c’est Nabil Fekir qui a inscrit le but de la qualification. L’attaquant lyonnais est moins en forme que la saison dernière, mais il reste ce joueur décisif. Bruno Genesio ne s’y pas trompé dans ses déclarations d’avant-match, où il avait insisté sur son importance dans cette équipe. Au passage, pour un entraîneur «tout nul», Genesio a quand même offert un billet en huitièmes de finale. Même si Lyon a de grandes chances de tomber sur un «monstre». Mais quand on voit leurs rencontres face à City, tomber contre un gros, c’est finalement ce qui pourrait arriver de mieux aux Lyonnais… », a noté un Pierre Ménès qui sait que l’OL a pour habitude de montrer son meilleur visage dans les gros matchs.