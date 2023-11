L'OL galère, ce joueur n'est pas un traitre

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Inconnu arrivé de Crystal Palace et passé par la D2 Belge, Jake O'Brien est vite devenu l'une des satisfactions de l'OL. Le défenseur irlandais a marqué le but du premier succès lyonnais à Rennes (1-0). Un premier grand moment pour celui qui rêve d'une longue histoire à l'OL.

Et si John Textor avait un vrai talent de recruteur ? L'homme d'affaires américain ne fait pas tout bien à l'OL, loin de là. Néanmoins, il a poussé pour le transfert de Jake O'Brien à Lyon cet été contre un million d'euros seulement. Le rapport qualité-prix est plus qu'intéressant pour les Lyonnais au vu des performances de l'Irlandais. Installé dans le onze titulaire par Fabio Grosso, O'Brien réalise de très bonnes prestations. Solidité défensive, état d'esprit irréprochable, bonne vitesse de course et même efficacité offensive, l'ancien défenseur central de Molenbeek séduit les supporters lyonnais. C'est encore plus le cas depuis dimanche dernier quand il a offert son premier succès à l'OL d'une tête à Rennes.

O'Brien veut rester à l'OL

Il faut dire qu'après le départ de Castello Lukeba l'été dernier, O'Brien est pratiquement devenu l'option numéro 1 de l'OL dans l'axe central. Agé de seulement 22 ans, il représente l'avenir du club rhodanien à la seule condition qu'il le veuille bien. L'Irlandais va t-il fuir le Rhône notamment au vu de la situation sportive préoccupante de l'OL ? Pas du tout. C'est ce qu'il a confié à la LFP dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 1. Jake O'Brien veut s'inscrire sur la durée à l'OL et participer au renouveau des Lyonnais sur la scène nationale.

« Je veux rester à l’OL, faire partie de ce club longtemps. Je veux me créer de grands souvenirs et ramener ce club là où il doit être. Mais, déjà, il faut que l’on fasse remonter le club au classement parce que notre place actuelle n’est pas digne d’un club comme l’OL. On doit être dans le haut du classement. On a de grands joueurs et ce n’est qu’une question de temps », a t-il indiqué optimiste. Sous contrat jusqu'en 2027 à l'OL, O'Brien a tout en main pour écrire une belle et longue histoire lyonnaise. Reste à voir bien sûr si ses bonnes performances ne vont pas en faire une proie des clubs étrangers, notamment anglais, au mercato.