OL : Et si Memphis Depay prolongeait à Lyon ?

Dans : OL.

Memphis Depay sera libre à la fin de l'actuelle saison, mais du côté de l'Olympique Lyonnais on pense encore que l'attaquant néerlandais pourrait finalement prolonger.

Durant tout le mercato estival 2020, Memphis Depay a pensé et clairement espéré pouvoir rejoindre le Barça où Ronald Koeman le convoitait. Mais malgré ce désir affirmé de son compatriote, l’attaquant néerlandais est resté à l’Olympique Lyonnais, les dirigeants du FC Barcelone n’ayant pas eu les moyens financiers à la hauteur pour recruter Memphis. L’ancien mancunien est donc entré dans les derniers mois de son contrat à l’OL d’où il pourra partir librement en juillet prochain. Cependant, du côté de Jean-Michel Aulas, si on est conscient du souhait de Memphis Depay de rejoindre le Barça s’il le peut, on ne désespère pas de finalement aboutir à un accord de dernière minute pour prolonger celui qui est devenu le patron, sur le terrain, de l’Olympique Lyonnais.

Evoquant le cas du joueur néerlandais, le président de l’OL a reconnu ce mercredi que tout était possible, y compris une prolongation. « Memphis est un joueur de grand talent, il fait partie des joueurs de classe mondiale. Et dans l'effectif, nous n’en avons pas tant que cela. Il apporte au travers de ses performances des solutions, Memphis peut permettre à l'OL de se positionner tout en haut de la hiérarchie. Les matches qui arrivent votre être déterminant. Ça peut être l'homme d'un grand bonheur pour Lyon. J'ai toujours voulu que Memphis Depay reste, on lui a fait des propositions qui n'ont pas été pour le moment retenues. On lui a laissé exprimer ses ambitions et ses valeurs, même quand il s'est agi de le laisser partir à FC Barcelone. Mais cela ne s’est pas fait pour des raisons économiques. On a une relation franche avec Memphis et jusqu'au bout, on croit qu'il va renouveler pour la saison prochaine. En tout cas, nous serons prêts à en discuter avec lui le moment venu », a fait savoir Jean-Michel Aulas.