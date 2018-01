OL : Et hop une cible en moins au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais débutera à Nancy son année 2018 dans le cadre de la Coupe de France, et ce sera l'occasion de voir si l'OL repart du bon pied après une première partie de saison plutôt réussie. Avant ce rendez-vous et évoquant le mercato, Bruno Genesio a fait savoir que le club de Jean-Michel Aulas n'allait pas tout casser durant ce mois de janvier. Et même si on a récemment évoqué la possible signature d'un milieu défensif, l'entraîneur lyonnais a balayé cela d'un revers de la main.

« Je ne pense pas qu’il y aura de grands changements. On verra s’il y a des départs. Un milieu défensif ? Il y a des jeunes au club dans ce registre et qui peuvent assumer ce rôle, a prévenu, dans L'Equipe, Bruno Genesio, qui estime que l'Olympique Lyonnais a prouvé entre août et décembre qu'il y avait suffisamment de bons joueurs pour faire de belles choses. Du moins si tout le monde s'en donne la peine. On doit, en tout cas, retrouver surtout très vite ce qui a fait notre force en première partie de saison car tout va se jouer en janvier-février. Il ne faudra pas être en retard. »