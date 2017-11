OL : Eric Carrière a adoré cette sortie médiatique de Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur de l’ouverture du score dans le derby, Memphis Depay s’est mis les supporters dans la poche à cette occasion. Moins inspiré contre Montpellier, l’ailier lyonnais a toutefois bien redressé la barre depuis sa mise à l’écart en début de saison, en raison d’un jeu trop individualiste et d’un repli défensif quasiment inexistant. L’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Manchester United en a pris note, mais il avait clairement prévenu tout le monde qu’il ne fallait pas se tromper en ce qui concerne ses qualités et son apport sur le terrain. Et cette sortie, Eric Carrière l’a particulièrement appréciée, car elle démontre que Bruno Genesio a envie d’aligner des joueurs qui font mal aux adversaires, qui attaquent.

« Le mérite de Genesio est de s’appuyer sur les qualités de ses joueurs. J’ai lu ce que disait Depay avant le derby. “Si vous voulez un ailier gauche qui joue simple, ce n’est pas moi qu’il faut prendre. Ce qu’on attend de moi, ce sont les buts et les passes décisives. Pour le reste, je fais de mon mieux.” On n’entend pas Genesio râler, même s’il n’a pas hésité à sortir Depay à un moment afin qu’il réfléchisse. Mais il est plutôt bienveillant et les quatre ont carte blanche pour aller vite vers l’avant car la grande force de l’OL est là, dans cette capacité à marquer des buts. C’est ce qui fait peur à l’adversaire », a souligné dans France Football le roi de la palette, persuadé que ce pari offensif permet d’éviter à Memphis Depay d’avoir trop de sale boulot à faire.