OL : Emerson sera bien suspendu pour ASSE-Lyon

Par Claude Dautel

Expulsé samedi lors du match Lyon-Lorient, Emerson attendait de savoir ce que la commission de discipline de la LFP allait faire de son carton rouge.

Mécontent de la décision de l'arbitre du match contre les Merlus, lequel avait mis un rouge à Emerson pour son intervention sur Le Fée, lequel filait vers le but d'Anthony Lopes, l'Olympique Lyonnais avait fait appel de cette décision, espérant que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel déjuge l'officiel. Mais finalement les gendarmes du football ont décidé qu'Emerson méritait son rouge et le défenseur italien de l'OL sera bien suspendu pour le derby de dimanche prochain à Saint-Etienne. De quoi faire un peu plus rager les supporters lyonnais qui ne décolèrent pas, estimant que face au PSG puis contre Lorient, les arbitres faisaient tout et n'importe quoi, notamment avec la VAR.