OL : Ecoeuré, Peter Bosz n'attend qu'une chose

Par Guillaume Conte

Après le départ de Lucas Paqueta, il devrait encore y avoir du mouvement à l'OL au mercato. Peut-être dans les deux sens. Cette agitation ne ravit pas Peter Bosz.

Entraineur de l’Olympique Lyonnais confirmé cet été malgré une première saison très décevante, Peter Bosz sait qu’il n’a pas les pleins pouvoirs sur le mercato. Le technicien néerlandais constate les choses, et a vu Lucas Paqueta, l’un de ses cadres et de ses meilleurs joueurs, s’en aller pour West Ham ces dernières heures. Un transfert qui ne sera pas compensé, alors qu’un autre milieu de terrain de talent, Houssem Aouar, se cherche une porte de sortie d’urgence. Si le numéro 8 lyonnais devait quitter son club formateur, alors le feu vert serait donné pour une recrue dans ce secteur de jeu qui serait dangereusement dépeuplé. Actuellement, Aouar intéresse le Benfica Lisbonne et Fulham, deux équipes capables de recruter le Lyonnais dans les dernières heures du mercato, la formation portugaise ayant même lâché une première à quasiment 10 ME. Pour Nice, c’est fini sachant que les Aiglons ont fait venir Sofiane Diop.

Arthur Melo pour remplacer Houssem Aouar ?

L’OL a tout de même travaillé sur un plan de secours pour aller chercher un milieu de terrain capable de soulager ce secteur, notamment un joueur du calibre d’Arthur Melo. L’ancien du FC Barcelone se morfond à la Juventus, et pourrait avoir un destin à la Lucas Paqueta en essayant de se relancer dans un club qui a besoin d’un cadre au milieu de terrain. En tout cas, Le Progrès le rapporte, Peter Bosz attend avec une terrible impatience la journée de vendredi, quand le mercato aura fermé ses portes et qu’il pourra se concentrer avec l’effectif qu’il a à sa disposition. « Je suis fatigué. Jusqu’au 1er septembre, on va tout commenter ? On n’a pas besoin de n°6 pour le moment », a fait savoir l’entraîneur de l’OL, lassé de devoir s’expliquer sur les départs et les arrivées potentielles dans son effectif. Car en attendant, Lyon a un début de saison à réussir avec un calendrier à sa portée, et qui doit lui permettre de répondre présent à la course au podium.