Pierre Sage ou pas, Textor dépensera 50ME pour l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Les chantiers ne manquent pas pour la direction rhodanienne.

Les hommes de Pierre Sage ont très bien terminé l'année 2023 avec trois succès de suite en Ligue 1. L'OL a sorti la tête de l'eau et peut voir l'avenir un peu plus sereinement. Mais voilà, l'équilibre est encore précaire et un marché des transferts hivernal devra être géré. Deux visions des choses sont débattues, entre ceux qui pensent que l'OL va devoir continuer de travailler avec le même groupe et ceux qui pensent que du renfort de poids doit venir renforcer les rangs rhodaniens. Il y a quelques jours, Sidney Govou demandait d'ailleurs à Lyon de ne pas recruter pour recruter. Mais pour Régis Testelin, il faudra dépenser l'enveloppe de 50 millions d'euros.

L'OL, vers une folie des grandeurs au mercato ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « On est dans une logique à court terme quand on dit ça. L'OL a pris 9 points et ça marche avec Pierre Sage et il serait tentant de dire que le gars a redressé et que les joueurs vont mieux. Mais quand on regarde bien, la victoire contre Nantes est ric-rac et celle contre Monaco est un hold-up. Je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de changements pour dire que tout a changé et qu'un nouveau Lyon est arrivé. Il y a des manques et ça ne suffit pas. C'est inconstant et inconsistant. Ce groupe a besoin de renforts de qualité pour apporter de la concurrence. Il y a de l'argent et il faut y aller », a notamment indiqué Régis Testelin, qui veut que l'OL ne manque pas de recul sur sa situation pour pouvoir rebondir à long-terme.