OL : Dugarry s'étouffe devant cette info mercato à 40 ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison en France, Moussa Dembélé a convaincu les supporters de l’Olympique Lyonnais. Titulaire en fin de saison, l’international espoirs français a prouvé qu’il avait les épaules et la carrure pour être le numéro neuf du club rhodanien. Ses performances n’ont d’ailleurs pas échappé à certains gros clubs européens, notamment en Angleterre puisque Manchester United et Arsenal suivent de près sa situation. Des offres à plus de 40 ME sont même évoquées…

Tout cela laisse pantois Christophe Dugarry, lequel estime que Moussa Dembélé n’est pas si fort que tout cela pourrait le laisser penser. « Moussa Dembélé ? Je le fais partir aussi. Il ne m’a pas convaincu. Je le trouve statique, pas généreux, emprunté techniquement. Il a une carrure. Il peut progresser, mais dans son attitude, il fait très peu d’efforts… Il n’a pas progressé » a regretté Christophe Dugarry dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des propos qui ne manqueront pas de surprendre après cette belle saison de la part de Moussa Dembélé, recruté pour 20 ME en provenance du Celtic Glasgow l’été dernier.