OL : Dragué par Juninho, il ne pouvait pas snober Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Au début de l'été, c’est avec surprise que l’on a découvert le nom du nouvel entraîneur à Lyon. Et pour cause, peu de supporters lyonnais avaient entendu parler de Sylvinho, lequel fait déjà l’unanimité dans la capitale des Gaules en seulement quelques semaines. Il faut dire que l’ancien adjoint de Tite en sélection brésilienne est le choix de Juninho, cela aide grandement afin de se faire apprécier par les supporters. Dans les colonnes de L’Equipe, l’entraîneur rhodanien n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait été impossible pour lui de décliner la proposition de l’ancien joueur légendaire de l’Olympique Lyonnais, qui occupe désormais le poste de directeur sportif.

« Lyon est un grand club, la ville est merveilleuse, et ici Juninho est une icône, c'est quelqu'un de sérieux, et c'est ma meilleure garantie. J'attendais qu'on me donne un tel poste : dans la construction de ma carrière d'entraîneur, depuis huit ans, l'objectif était de revenir un jour en Europe. Le fait que ce soit avec Juninho, c'était essentiel. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps quand il m'a dit : "Je te veux parce que tu es le bon, parce que je crois en ton travail." Tite (le sélectionneur du Brésil) et Edu Gaspar (le manager de la Seleçao) ont bien compris que c'était un poste qui ne se refusait pas » a indiqué l’entraîneur lyonnais, qui travaille main dans la main au quotidien avec Juninho notamment sur le mercato. Et qui espère que cette collaboration permettra d’emmener l’OL aux sommets cette saison.