OL : Domenech épaté par la nullité lyonnaise

Dans : OL.

Dimanche soir, Marseille a battu Lyon dans le choc de la treizième journée (2-1). Un match qui n’a pas emballé plus que cela un certain Raymond Domenech…

Et pour cause, le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe n’est pas du tout d’accord pour estimer que Marseille-Lyon est le nouveau sommet de la Ligue 1. Car aux yeux de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, le niveau global des deux équipes est bien trop faible, notamment d’un point de vue technique. Après la défaite des Gones, ce sont particulièrement les joueurs de Rudi Garcia que Raymond Domenech a souhaité pointer du doigt…

« Globalement, le match a été très faible techniquement. Il y a eu tellement d’erreurs, de fautes de la part des joueurs, etc. Il n’y a qu’à prendre les 20 dernières minutes de l’Olympique Lyonnais. Si tu as un niveau technique suffisant, à leur place tu mets le feu à Marseille ! Ils n’ont eu qu’une seule occasion avec Terrier, ils n’ont pas réussi à déstabiliser pendant 30 minutes une équipe à dix… Ils ont même été en difficulté pour ressortir le ballon car c’était trop lent, cela mettait trop de temps pour jouer et trouver des espaces. Le niveau est faible techniquement » a lâché Raymond Domenech, pour qui Lyon a terriblement mal géré sa supériorité numérique suite à l’expulsion d’Alvaro Gonzalez à trente minutes de la fin de la rencontre. Difficile de ne pas être d’accord avec l’ancien coach des Bleus sur ce coup-là…