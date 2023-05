OL : Domenech avoue s'être trompé sur Lacazette

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Avec son doublé contre Ajaccio, Kylian Mbappé a repris deux longueurs d'avance sur Alexandre Lacazette au classement des buteurs de Ligue 1. Mais le Général peut répondre ce dimanche contre Clermont.

La bataille fait rage pour savoir que sera le meilleur goleador du championnat de France, et la tendance est désormais à un duel final entre Kylian Mbappé (26 buts) et Alexandre Lacazette (24 buts), Jonathan David (21 buts) ayant pris un peu de retard. S’il n’est pas vraiment surprenant de voir l’attaquant du PSG dans cette lutte, la proximité de l’attaquant lyonnais est tout de même une petite surprise, Alexandre Lacazette ayant fait son retour à l’Olympique Lyonnais l’été dernier après quelques saisons plus compliquées à Arsenal. Ce come-back du joueur formé à l’OL avait d’ailleurs suscité bien des doutes chez certains consultants, et même chez ceux qui connaissent le mieux le club rhodanien. C’était notamment le cas pour Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Lacazette a fait changer d'avis Domenech

Mais ce dimanche, alors qu’Alexandre Lacazette n’a que deux buts de retard sur Kylian Mbappé alors qu’il compte un match en retard, qu’il joue à Clermont, Raymond Domenech a le courage d’avouer qu’il s’était bien planté l’été dernier, lorsqu’il avait émis l’idée que le retour de celui que l’on surnomme le Général n’était pas un bon choix de la part de Jean-Michel Aulas. « J’étais sceptique sur le choix de son retour à l’OL en début de saison, mais il a assurément apporté un vrai plus. Il marque beaucoup, il est souvent placé où il faut et dans le jeu, il donne du rythme », confie, dans le Progrès, l’ancien sélectionneur français, conscient qu'en plus de ses 24 buts marqué pour l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a apporté toute son expérience dans une équipe qui avait besoin de cela. Reste à déterminer si cela suffira pour faire de l'équipe de Laurent Blanc une formation européenne au soir de la 38e journée de Ligue 1.