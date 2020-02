OL : Dixième de Ligue 1, Lyon est à sa place

Dans : OL.

Opposé à Strasbourg au Groupama Stadium ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a été incapable de battre les Alsaciens (1-1).

Légèrement dominateurs en première mi-temps, les joueurs de Rudi Garcia ont livré une seconde période bien triste. Assurément, l’OL ne méritait pas la victoire et en fin de match, c’est Strasbourg qui était tout proche de l’emporter, Djiku ayant raté l’immanquable. En championnat, l’Olympique Lyonnais n’a plus gagné depuis trois matchs et au classement, cela se paie cash avec une pénible dixième place. Les Gones, qui ont leur plus faible total de points à ce moment de la saison depuis 1996, sont clairement à leur place selon Bilel Ghazi.

Sur son compte Twitter, le journaliste de L’Equipe s’est montré sans pitié envers l’Olympique Lyonnais. « L’OL a prouvé qu’elle était une équipe à peine moyenne de Ligue 1, médiocre dans le contenu et terriblement ennuyante. Deux tirs cadrés à domicile et les regrets pour Strasbourg à la fin. Dixième? Cette équipe est à sa place et elle n’a plus d’excuse à avancer. Point » a indiqué le journaliste, terriblement déçu de la prestation de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas le seul, et cela risque bien de chauffer dans les prochains jours dans la capitale des Gaules. Surtout quand on sait que le calendrier de l’OL va se corser dans les prochaines semaines avec un déplacement à Metz, mais surtout des matchs contre la Juventus, Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain, Lille et Reims. Assurément, Lyon devra hausser son niveau de jeu afin d’espérer une remontée qui semble de plus en plus hypothétique au classement.