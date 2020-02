L1 : Match nul à domicile, Lyon n'avance pas !

Dans : Ligue 1.

OL-Strasbourg au Groupama Stadium : 1-1

But pour Lyon : Traoré (21e)

But pour Strasbourg : Zohi (42e)

Trois jours après sa qualification en demi-finale de la Coupe de France contre l’OM à domicile, l’Olympique Lyonnais a été accroché par Strasbourg (1-1).

L’OL ne débutait pourtant pas la rencontre de la meilleure manière possible en se faisant une très grosse frayeur. Après quatre minutes seulement, Marçal était tout proche de marquer contre son camp, sur une passe en retrait bien trop appuyée. Mais heureusement pour les Gones, Lopes sauvait sur sa ligne. Un quart d’heure plus tard, Lyon parvenait à ouvrir le score par l’intermédiaire de Traoré, d’une belle tête plongeante qui trompait la vigilance de Sels (21e, 1-0). Le Burkinabé était proche de doubler la mise 10 minutes plus tard. Une occasion manquée que Lyon allait regretter car juste avant la pause, Strasbourg égalisait par l’intermédiaire de Zohi (42e, 1-1).

La deuxième mi-temps était peu palpitante, peu rythmée, et trop peu riche en intensité pour que Lyon espère une victoire. Toutefois, Cornet avait une belle occasion (67e), tout comme Tete (71e). Mais en fin de match, ce sont bien les Strasbourgeois qui étaient à quelques centimètres de s'imposer. A la suite d’un coup-franc bien botté par Liénard, Djiku était seul devant le but, dans le temps additionnel. Mais l’ancien défenseur du SM Caen mettait le ballon à côté, du genou. Ce point du match nul ne fait pas les affaires des Lyonnais, dixièmes de Ligue 1 avec sept points de retard en attendant les matchs de Rennes et de Lille ce dimanche.