OL : Memphis, le nouveau Juninho, avec le titre au bout ?

L'attaquant lyonnais est déchainé en cette fin de saison, et Sidney Govou voit même un peu en lui le leadership de Juninho de la grande époque de l'OL.

Remplaçant et non entré en jeu contre Sochaux en Coupe de France, Memphis Depay se préserve pour le grand objectif de cette fin de saison. L’OL est dans la course au titre et doit encore affronter ses trois concurrents que sont l’AS Monaco, le Paris SG et Lille. Un programme alléchant pour l’attaquant néerlandais, qui est dans la forme de sa vie. Sidney Govou l’a bien remarqué, lui qui fait de l’ancien de Manchester United l’élément clé de la fin de saison lyonnaise. Et pas uniquement pour sa capacité à marquer des buts, mais aussi sa volonté, qui peut servir d’exemple aux autres. Surtout que Memphis Depay n’a pas toujours été capable de se mettre en quatre sur le terrain pour aller gratter des ballons ou servir les autres. Mais le Néerlandais a bien changé, et pour Govou, c’est l’occasion ou jamais pour l’OL d’en profiter avec un titre au bout.

Depay a les épaules pour porter l'équipe

« Rudi Garcia a réussi à impliquer tout son groupe. On a vu dernièrement que c’était les remplaçants qui faisaient la différence. Des signes ne trompent pas, comme l’abnégation de Memphis sur le but qu’il offre à Houssem Aouar contre Rennes. Quand votre capitaine a cet état d’esprit, les autres suivent. Memphis est investi d’une mission, comme jamais depuis qu’il est à Lyon. Memphis est le joueur qui fait la différence. Dès qu’il est légèrement moins bien, on le voit sur l’équipe. Il a les épaules pour porter l’équipe. Se ranger derrière lui peut être une très bonne chose, en quelque sorte comme à mon époque avec Juninho, même si les pouvoirs étaient plus partagés alors », a souligné le consultant du Progrès, persuadé que, à défaut de régner sans partage sur la Ligue 1 comme cela pouvait être le cas pour l’OL au début des années 2000, la formation de Rudi Garcia peut créer un bel exploit et retrouver un premier titre majeur en 10 ans.