OL : Deux scénarios qui changent à 100% le mercato de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Avant de recevoir Lille au Groupama Stadium, dans un match qui peut relancer ou tuer définitivement la course à la deuxième place qualificative directement pour la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais doit encore plancher sur deux scénarios pour son mercato. Car même s'il paraît acquis que l'OL jouera la saison prochaine une coupe d'Europe, il n'est pas certain que ce sera la très attractive C1. Et si le club de Jean-Michel Aulas décroche un ticket pour la Ligue des champions, les choix stratégiques, surtout sur le plan des départs, seront radicalement différents à ceux faits si l'Olympique Lyonnais ne joue que l'Europa League.

C'est ce qu'explique ce samedi L'Equipe. « La politique lyonnaise est claire en cas de Ligue des champions: le club ne compte pas se séparer de ses talents naissants. Dans un scénario idéal, les dirigeants vont permettre à certains de s’envoler, notamment Tanguy Ndombele. Memphis Depay et Nabil Fekir, en phase de renégociation de contrat, pourraient, eux aussi, partir. Mais les problèmes se situent ailleurs : comment réagiraient des joueurs rebasculés en C 3 ? L’afflux des regards sur les gamins à fort potentiel aura de quoi faire tourner des têtes: que décideraient les Aouar, Mendy, Terrier en cas de propositions intéressantes et sans la C1 ? L’OL serait-il contraint de céder certaines pépites ? L’ avenir de Traoré, celui de Dembélé, suivis par quelques grosses écuries sont encore en suspens », explique le quotidien sportif, qui pense même que cela pourrait devenir un vrai souci, le président de l'Olympique Lyonnais n'étant évidemment pas du genre à donner des bons de sortie à la totalité des joueurs qui pourraient le demander si l'OL ne va pas en Ligue des champions.