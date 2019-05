OL : Deux pépites brésiliennes au mercato, Lyon s'emballe !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Très heureux après le succès lyonnais contre Caen, Jean-Michel Aulas a confirmé aux médias que Juninho et Sylvinho allaient débarquer à Lyon afin d’occuper respectivement les rôles de directeur sportif et d’entraîneur la saison prochaine. Le nouvel organigramme étant désormais défini, les Lyonnais vont pouvoir s’attaquer au mercato. Avec certainement quelques départs, mais également des arrivées. Nouveau manager du club, Juninho a bien l’intention de mettre sa patte sur le mercato estival, et piste déjà deux Brésiliens selon les informations du média Euro-United.

« L’OL s'intéresse à deux espoirs brésiliens : Reinier, milieu offensif de 17 ans de Flamengo et Antony, ailier de 19 ans évoluant à Sao Paulo. Reinier est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Le Real Madrid, Manchester City ou encore la Juventus Turin sont également intéressés. Le très influent Kia Joorabchian a récemment récupéré le joueur dans son écurie » explique le média, pour qui l’Olympique Lyonnais s’est donc positionné sur ces deux dossiers déjà très chauds au mercato. Reste désormais à voir si Juninho mais également Sylvinho parviendront à convaincre les Brésiliens de rejoindre l’Olympique Lyonnais au mercato.