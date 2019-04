OL : Des joueurs vont pleurer, ils ne pourront pas accuser Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si aucun joueur de l'Olympique Lyonnais n'a évidemment dit tout le bien qu'il pensait de l'annonce par Bruno Genesio de son départ en fin de saison, compte tenu du comportement de certains footballeurs de l'OL ces dernières semaines on se doute bien que les larmes n'ont pas beaucoup coulé samedi dans la capitale des Gaules. Cependant, le petit jeu pratiqué par certains leaders lyonnais pourrait rapidement se retourner contre eux. Dans son édito pour France-Football, Rémy Lacombe ne serait pas étonné de voir les choses se payer au prix fort lors du prochain mercato.

Et le rédacteur en chef de l'hebdo footballistique de balancer. « Pour les joueur, la situation est pratique puisque tout se concentre autour de Bruno Genesio: la colère des supporters, la communication baroque du président et l’attention des médias. Pourtant, il y aurait à redire sur le comportement de certains d’entre eux qui s’apparente à un lâchage en règle. Des cadres supposés qui estiment peut-être que l’OL n’est pas à la mesure de leur talent mais dont on se demande quel autre club en voudrait à ce niveau de performance... et de salaire. Même si Lyon terminait sur le podium, on ne nous fera pas croire qu’il est à sa place. Pas à vingt-cinq points du Paris-SG, pas avec huit défaites dans la musette alors qu’il reste encore six matches à disputer, pas avec trois cents millions d’euros de chiffre d’affaires. Alors qu’il bat régulièrement le PSG à domicile, l’OL se vautre trop souvent dans la gestion des affaires courantes, sans parler de ses sorties de route dans les Coupes nationales », écrit Rémy Lacombe, qui ne dédouane pas totalement Bruno Genesio, mais pense que la planche a été savonnée à l'Olympique Lyonnais.