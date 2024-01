OL ‍: Des défenseurs en urgence, coup de pression au mercato

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après trois victoires consécutives pour boucler l'année 2023, l'Olympique Lyonnais avait l'espoir de remonter la pente. Mais deux déroutes ont ramené les Gones à la réalité, le maintien va être une épreuve délicate.

Battu 2-3 par le Stade Rennais à l'occasion de la 19e journée de la Ligue 1, Lyon reste dans la zone dangereuse au classement de Ligue 1. Malgré plusieurs arrivées cet hiver, le club rhodanien confirme que la fin de saison va être difficile. D'autres renforts sont encore attendus pour permettre aux Gones d'éviter une descente en Ligue 2. Également encore en lice en Coupe de France, l'OL doit impérativement se concentrer sur le championnat, où les hommes de Pierre Sage patinent. Rio Mavuba s'exprime fréquemment sur la situation sportive de l'actuel 16e de L1 et le consultant de l'émission Téléfoot a confié qu'il n'était pas rassuré pour le maintien de l'OL, notamment en raison des manquements défensifs.

Mavuba s'inquiète pour l'avenir de l'OL en Ligue 1

« Ils sont condamnés à jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Et moi, je suis même un petit peu inquiet. Il y avait eu un léger mieux, c'est pour cette raison que Pierre Sage a été confirmé. Mais on sent que c'est très fragile derrière. Pour eux, le mercato va être crucial car on sent que cet effectif a encore du mal. Des recrues sont arrivées, elles doivent vite s'adapter. C'est un gros chantier, il y a de quoi être inquiet pour l'OL » a déclaré l'ancien milieu de terrain du LOSC. Lyon va recevoir Marseille lors de la prochaine journée, puis ira à Montpellier, concurrent pour le maintien en Ligue 1 avant d'affronter l'OGC Nice, dauphin du PSG. Un calendrier qui s'annonce rude avec en plus le 1/8e de la Coupe de France contre les Dogues. Rio Mavuba n'est clairement pas serein, tout comme une grosse partie des supporters lyonnais. Avec six buts encaissés sur les deux derniers matchs de Ligue 1, il y a en effet de quoi être inquiet et de quoi réclamer de l'aide défensivement pour cette équipe rhodanienne.