OL : Depay valide à 100 % ce gros coup de l’OM au mercato

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Auteur de cinq buts en 11 matchs de Ligue 1, Dario Benedetto représente assurément un très bon coup de l’Olympique de Marseille au mercato.

Pour moins de 15 ME, le club phocéen s’est offert un buteur de grande qualité, dont l’état d’esprit et la grinta sont très appréciés par les fans de Marseille. Assurément, plus d’un club de Ligue 1 peut être jaloux de la qualité de l’avant-centre olympien. L’Olympique Lyonnais dispose également d’un avant-centre très efficace avec Moussa Dembélé. Cela n’empêche pas Memphis Depay de couvrir de louanges l’international argentin de l’OM…

« On voit souvent cette passion pour le foot chez les joueurs sud-américains qui sont très passionnés. Je pense que ce sera intéressant de voir ce qu’il va faire pour l’OM, surtout en tenant compte d’où il vient. On le voit quand il marque, il a une passion pour le foot, il l’exprime. Et j’aime bien son nom aussi » a commenté l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais, interrogé au sujet de Dario Benedetto sur l’antenne de Canal Plus. Assurément, le duel Memphis-Benedetto sera scruté de près le 10 novembre prochain à l’occasion du choc de la Ligue 1 entre Marseille et Lyon à l’Orange Vélodrome. Car le résultat de ce match dépendra en grande partie de l’efficacité des deux hommes.