OL : Depay snobé, le Barça préfère un ancien lyonnais

Dans : OL.

Dans le viseur de Ronald Koeman à Barcelone depuis plus de six mois, Memphis Depay est très loin de rejoindre la Catalogne.

Il est d’ores et déjà acté que le capitaine de l’Olympique Lyonnais ne signera pas au Barça lors de ce mercato hivernal. En effet, le club blaugrana n’a pas un euro en poche, et n’est même pas en mesure de boucler la venue d’Eric Garcia en provenance de Manchester City pour 5 ME. Il est donc clair et net qu’il n’y aura pas d’arrivée à Barcelone au mercato hivernal. L’été prochain, de nombreux changements sont en revanche attendus avec un nouveau président aux manettes. Les Socios décideront de leur futur patron en mars, ce qui laissera quelques mois au président élu pour préparer le futur mercato d’été. Grand favori de l’élection, Joan Laporta a un avis bien tranché sur le dossier Memphis Depay.

Bien que libre au mois de juin, Memphis Depay ne fait pas partie des pistes privilégiées par le probable futur président du FC Barcelone. En effet, l’homme d’affaires estime que le vice-champion d’Espagne en titre a besoin d’un véritable avant-centre, ce que Memphis Depay n’est pas vraiment à ses yeux. C’est ainsi que selon Don Balon, le FC Barcelone pourrait privilégier la piste totalement inattendue menant à Alexandre Lacazette en cas d’élection de Joan Laporta. Le clan du candidat à l’élection présidentielle apprécierait tout particulièrement le profil de l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, globalement assez irrégulier depuis quelques mois à Arsenal, et qui ne dirait sans doute pas non à une aventure en Catalogne afin de se relancer. Reste maintenant à voir si le deal sera possible d’un point de vue financier pour Barcelone, qui ne roule pas sur l’or et qui devra impérativement vendre afin d’espérer un transfert d’Alexandre Lacazette.