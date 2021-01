OL : Un prétendant de perdu, trois de retrouvés pour Depay !

Dans : OL.

Au même titre que le FC Barcelone, la Juventus Turin a manifesté son intérêt pour Memphis Depay au mercato d’hiver.

Toujours à l’affût lorsqu’il est question de recruter un joueur en fin de contrat, la Juventus Turin a étudié le dossier de Memphis Depay, libre dans six mois. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a tout pour plaire : il est revenu à son meilleur niveau après sa rupture des ligaments croisés, fait preuve d’une redoutable efficacité et peut jouer à plusieurs postes sur le front de l’attaque. Ce n’est donc pas surprenant que le champion d’Italie en titre se soit intéressé par le profil du capitaine des Gones. Mais à en croire les informations de Clacio Today, la formation d’Andrea Pirlo a pris la décision de ne pas approfondir ce dossier. Memphis Depay ne rejoindra donc pas la Juventus Turin dans le courant du mois de janvier.

En ce qui concerne le mercato estival, aucune décision définitive n’a été prise dans les bureaux de la Juventus Turin, mais il apparaît assez clairement que Memphis Depay ne fait pas partie des priorités des Bianconero. Le média transalpin croit par ailleurs savoir que l’international néerlandais intéresse d’autres formations huppées en Italie, à savoir l’AS Roma et l’AC Milan. Récemment, un intérêt de l’Inter Milan avait également fuité. Autrement dit, tous les plus grands clubs italiens sont sur les traces de Memphis Depay, lequel ne manquera pas d’agiter les foules cet été, lorsqu’il sera question pour lui de choisir son futur club. Dans tout cela, l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas dit son dernier mot et essaie toujours de le convaincre de prolonger via son président Jean-Michel Aulas. Mais en dépit de l’excellente saison de Lyon, la tendance n’est clairement pas à la signature d’un nouveau bail en France… malheureusement pour l’attractivité de la Ligue 1.