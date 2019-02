OL : Depay s'est trompé de thérapie, Sigmund Schneider le découpe

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur pour la dernière fois avec l’OL en novembre 2018, Memphis Depay traverse une période de disette très inquiétante.

Celle-ci a failli prendre fin contre Monaco dimanche soir, mais l’international néerlandais a raté son penalty en Principauté. Rien d’étonnant pour Grégory Schneider, pour qui il est très étonnant qu’un attaquant en manque de confiance ait frappé ce penalty. D’autant que les statistiques de Memphis Depay dans cette exercice sont tout simplement catastrophiques (6 penaltys ratés sur 13 tentés).

« Un pénalty n’est pas une séance de thérapie… Curieux qu’on tente de relancer des attaquants en manque de but en galvaudant un exercice pareil » a lâché le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe sur Twitter, fort étonné de la décision de Bruno Genesio de faire confiance à Memphis Depay pour ce penalty si important à Monaco. Un penalty qui aurait assurément donné un autre sens à la fin de ce match entre l’OL et les joueurs de Leonardo Jardim s’il avait terminé sa course au fond des filets de Danijel Subasic…