OL : Depay rêve de larguer Lyon, Nabil Djellit balance !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Encore une fois exceptionnel avec les Pays-Bas cette semaine, Memphis Depay sera attendu au tournant à l’Olympique Lyonnais. Et cela dès ce week-end à l’occasion du déplacement des Gones au Stade de la Licorne pour y défier Amiens. Mais le Néerlandais aura-t-il la même motivation qu’avec les Pays-Bas ? Cela n’est pas certain selon Nabil Djellit, lequel est absolument persuadé que l’ancien attaquant de Manchester United rêve de quitter Lyon le plus vite possible au mercato.

« Je trouve que Memphis Depay est un joueur fantastique même s’il a des problèmes de régularité. Quand on le regarde, on voit bien qu’il n’est pas comme les autres. Néanmoins, j’ai le sentiment que Memphis a l’impression d’avoir redoublé en étant à Lyon. C’est-à-dire que pour moi, dans l’idée que Depay se fait de lui-même et de sa carrière, il ne devrait pas être à l’OL. Il est parti des Pays-Bas pour aller à Manchester United… Mentalement, il est en transit. Cela ne s’est pas concrétisé par des offres mais lui, il fait tout pour ne pas rester à Lyon » a balancé le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Reste que cet été, Memphis n’a pas eu les offres espérées en dépit de l’intérêt de certains clubs comme le Milan AC.