Une défense à l’anglaise, la clé de la réussite à l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Auteur de trois victoires consécutives, l'Olympique Lyonnais va beaucoup mieux et s'est même éloigné de la zone rouge en Ligue 1. La clé de cette réussite est peut-être liée au repositionnement de Corentin Tolisso en défense centrale.

Malgré son expérience et son statut de cadre à l'OL, Corentin Tolisso ne fait pas l'unanimité depuis son retour au sein de son club formateur. Le milieu de terrain est plutôt critiqué, contrairement à son coéquipier et capitaine Alexandre Lacazette, toujours autant clinique devant le but. Ainsi, Pierre Sage a pris la décision de changer ses plans avec Tolisso. Lors de la victoire 1-0 contre l'OM en championnat, l'ancien joueur du Bayern Munich est entré comme défenseur central, avec une certaine réussite, aux côtés de Duje Caleta-Car et de Jake O'Brien. Un trio axial qui communique en Anglais, mais avec également un aspect rugueux qui rappelle certaines charnières de la Premier League "old school". Un nouveau rôle qui ne déplaît pas au joueur de 29 ans.

Tolisso défenseur central, la réussite de l'OL

« Pierre Sage m’a dit la veille du match que si je rentrais, j’allais peut-être jouer en tant que défenseur central. Ça ne me pose pas de souci, du moment que je rentre sur le terrain, j’essaie de m’adapter. J’ai demandé à Duje et à Jake de beaucoup me parler. On parlait en anglais, mais ça passe aussi par les gestes. La communication est très importante entre nous » a affirmé Corentin Tolisso au micro d'OL Play. Il n'est pas impossible que l'international français (28 sélections) soit désormais utilisé de temps en temps comme défenseur central jusqu'à la fin de la saison, notamment compte tenu du recrutement effectué par le club rhodanien cet hiver et du manque d'éléments fiables en défense centrale cette saison. Lyon doit affronter l'OGC Nice, deuxième de la Ligue 1 ce vendredi 16 février. Pierre Sage pourrait reconduire Tolisso à ce poste inédit pour lui, surtout avec la rumeur de départ insistante de Dejan Lovren.