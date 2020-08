OL : Lyon et Depay au milieu de la saga du mercato

Dans : OL.

En cas de non-qualification pour une coupe d’Europe la saison prochaine, Memphis Depay risque de réclamer un bon de sortie cet été. Et de se retrouver impliqué dans le gros coup du mercato.

En raison de la crise sanitaire, les cadors européens n’animeront pas le marché des transferts cet été. En Espagne par exemple, il ne faudra pas compter sur le Real Madrid et le FC Barcelone, dont les pertes sont estimées à environ 200 millions d’euros. Les principaux mouvements se situeront plutôt du côté de l’Angleterre où Chelsea a déjà frappé fort en recrutant le milieu offensif Hakim Ziyech et l’attaquant Timo Werner. Et où Manchester United souhaite réaliser le gros coup de l’été. Ce n’est un secret pour personne, les Red Devils ont fait de Jadon Sancho leur priorité absolue.

Les négociations avec le Borussia Dortmund sont en cours et avancent petit à petit. A tel point que le club allemand pense à recruter Memphis Depay pour compenser l’éventuel départ de l’ailier anglais. Mais là encore, le pensionnaire de Bundesliga aurait affaire à Manchester United sur ce dossier. Car au moment de céder l’attaquant néerlandais à l’Olympique Lyonnais, les Mancuniens avaient inclus une clause de rachat prioritaire pour récupérer leur flop s’il venait à briller en Ligue 1. Résultat, Lyon doit informer MU de la moindre offre concrète pour Depay. A priori, le récent troisième de Premier League ne s’opposerait pas à ce transfert qui pourrait enfin débloquer l’arrivée de Sancho.