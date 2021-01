OL : Depay plutôt que Thauvin au Milan AC ?

Dans : OL.

Double buteur face à Lens mercredi soir, Memphis Depay a laissé plané le doute au sujet de son avenir après la victoire de l’Olympique Lyonnais.

« Profitons de ma présence » a fait savoir l’international néerlandais au micro de Canal +, faisant clairement savoir qu’il ne savait pas encore s’il allait rester durant ce mercato hivernal. A six mois de la fin de son contrat, la star de l’Olympique Lyonnais est très courtisée. La presse européenne relaie régulièrement les intérêts de la Juventus Turin, du FC Barcelone voire de Manchester City à l’égard de l’ancien buteur… de Manchester United. Mais à en croire les informations du Sun, un autre cador italien suit la situation de Memphis Depay de près : il s’agit de l’AC Milan.

Et c’est une petite surprise, dans la mesure où le club lombard est plutôt associé à une autre star de Ligue 1 depuis quelques mois. En effet, l’AC Milan a manifesté son intérêt pour Florian Thauvin, lequel se trouve dans la même situation contractuelle que Memphis Depay. Pour l’heure, il n’est pas précisé par le quotidien britannique si le club lombard envisage de recruter à la fois le meilleur buteur de l’OL et le joueur le plus décisif de l’OM. Nul doute que si tel était le cas, le Milan AC se construirait une attaque dévastatrice, d’autant que des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic ou Rafael Leao font déjà les beaux jours des Rossoneri. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on ne désespère toujours pas de prolonger le contrat de Memphis Depay, bien que la mission s’annonce ardue. Une chose est en revanche certaine dans l’esprit de Rudi Garcia, il n’est pas question de voir partir le Néerlandais dès le mois de janvier…