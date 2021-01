OM : L'offre décisive, Milan propose 11,2 ME à Thauvin

Dans : OM.

Libre en juin prochain, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

A l’instar de Jordan Amavi, l’attaquant de l’OM et de l’Equipe de France pourrait quitter le club phocéen libre de tout contrat à la fin de la saison. Un coup dur pour Marseille, dans la mesure où Florian Thauvin est tout simplement le meilleur buteur du club phocéen depuis trois ans. Mais en raison d’un contexte financier désastreux (Covid, droits TV), Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria ne sont pas en mesure d’atteindre les exigences financières du champion du monde. Une situation qui fait le bonheur de Séville, de l’Atalanta Bergame et surtout de l’AC Milan, les trois principaux courtisans du natif d’Orléans.

A en croire les informations de Calcio Mercato, c’est l’AC Milan qui est le club le plus chaud dans le dossier de l’international tricolore. Et pour preuve, la formation drivée par Paolo Maldini a d’ores et déjà envoyé une première proposition chiffrée à Jean-Pierre Bernès, qui représente les intérêts de Florian Thauvin. Selon le média transalpin, l’actuel leader de la Série A est prêt à offrir un contrat de quatre ans à l’attaquant de Marseille avec un salaire de 2,8 ME par an soit un total de 11,2 ME sur l’ensemble du contrat. Une belle proposition sur laquelle Pablo Longoria aura bien du mal à s’aligner, encore plus si le directeur sportif du club phocéen n’était pas en mesure de dégraisser cet hiver. Parallèlement au dossier Thauvin, l’AC Milan explore deux autres pistes en Ligue 1 selon Calcio Mercato, qui confirme l’intérêt très prononcé pour Mohamed Simakan avec une offre comprise proche de 17 ME. Enfin, le club lombard est également intéressé par Kouadio Koné, le jeune et prometteur milieu de terrain évoluant à Toulouse en Ligue 2.