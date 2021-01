OL : Depay peut rester, la Juve lâche du lest

Dans : OL.

Leader du championnat de France de Ligue 1 à la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas bousculer son effectif au mois de janvier.

L’objectif principal de Jean-Michel Aulas et de Juninho sera de conserver l’effectif en l’état. Zéro départ, zéro arrivée, tel est l’objectif de la direction lyonnaise au mois de janvier. Evidemment, cela dépendra également des offres qui arriveront en provenance des cadors européens, notamment pour Houssem Aouar ou Memphis Depay. En ce qui concerne l’international néerlandais, en fin de contrat en juin prochain, trois clubs ont manifesté leur intérêt ces dernières semaines : le Paris Saint-Germain, Barcelone et la Juventus Turin. Vraisemblablement, Memphis Depay ne souhaite pas renforcer un rival de l’OL tandis que le Barça attendra sagement le mois de juin afin de tenter sa chance pour recruter Depay à zéro euro.

Il ne reste donc plus que la Juventus Turin qui est susceptible d’accueillir l’ancien Mancunien dès le mois de janvier. Une offensive de la Vieille Dame est à l’étude, avec la possibilité d’inclure Federico Bernardeschi ou Danilo dans la transaction. Toutefois, Calcio Mercato rapporte en ce début d’année 2021 que la formation d’Andrea Pirlo ne s’acharnera pas dans ce dossier en cas de refus de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Et pour preuve, le champion d’Italie en titre étudie deux pistes bien différentes de celle menant à Memphis Depay en parallèle. La première mène à Fernando Llorente tandis que la seconde conduit la Juventus Turin à l’international italien Graziano Pelle. Ces trois pistes prouvent en tout cas que c’est davantage un joker de luxe plutôt qu’un titulaire en puissance que la Juventus Turin souhaite recruter en dépensant peu d’argent. En ce sens, Memphis Depay n’a peut-être pas grand intérêt à signer chez les Bianconero…