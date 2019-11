OL : Depay mérite mieux que Lyon, la bombe est lâchée

Dans : OL.

Exceptionnel à chaque fois qu’il joue avec les Pays-Bas, Memphis Depay brillait également de mille feux avec l’OL de Rudi Garcia avant de se blesser à la cuisse contre Benfica.

Tout de même appelé par le sélectionneur hollandais Ronald Koeman, l’ancien attaquant de Manchester United va mieux. En attendant de savoir s’il disputera la rencontre contre l’Irlande du Nord samedi soir, Memphis Depay a reçu quelques conseils de son sélectionneur au sujet de son avenir en club. Pour le boss des Pays-Bas, il est absolument évident que la place de Memphis Depay devrait être dans un club bien supérieur à l’Olympique Lyonnais. Un discours qui fait mal, alors que le joueur lui-même avait lâché des déclarations similaires il y a plusieurs mois.

« Memphis Depay joue à Lyon. Il est parfois le capitaine de cette équipe. Il est très important pour eux et il l'est aussi pour nous, en sélection. Il ne joue pas pour le plus grand club du monde, mais cela n'a pas de conséquence sur sa place en équipe nationale. S'il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Néanmoins, Lyon est un gros club qui dispute la Ligue des champions. On veut toujours que nos joueurs évoluent dans les plus grands clubs, qu'ils soient en course pour les plus grands trophées. Je pense que Memphis Depay devrait jouer dans un club comme ça. Cela peut-être en Premier League ou dans un autre gros club d'un autre championnat. Ce serait formidable pour lui. Mais pour en savoir plus, vous devrez l'interroger sur ses projets » a indiqué Ronald Koeman, conseillant clairement à Memphis Depay d’évoluer dans un plus gros club. Juninho et Jean-Michel Aulas apprécieront…