OL : Depay hyper motivé pour vite quitter Lyon ?

Dans : OL.

Gravement blessé au genou mi-décembre, Memphis Depay a profité de l’arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19 pour travailler son retour.

Cette interruption de plus de trois mois a permis à l’international néerlandais de soigner son genou et d’être de retour juste à temps pour défier le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue puis la Juventus Turin en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Deux chocs qui seront bien évidemment scrutés à travers le monde entier. Une occasion en or de se montrer dans l’optique du mercato pour l’ancien attaquant de Manchester United, en fin de contrat avec l’OL en juin 2021 et qui n’a pas encore accepté l’offre de Jean-Michel Aulas, qui souhaite le prolonger depuis six mois maintenant.

Un refus loin d’être étonnant selon Kevin Diaz, lequel estime que Memphis Depay souhaite briller en cette fin de saison afin de partir en Premier League dans les prochaines semaines. « Du côté de Lyon, il y a des certitudes avant ce match contre le PSG. Et puis, il y a des joueurs qui vont avoir envie de briller avec en tête, un certain Memphis Depay. Je suis certain qu’il souhaite partir de Lyon durant ce mercato qui va s’éterniser jusqu’au mois d’octobre, notamment pour la Premier League. Il va tout faire pour faire un début de saison canon. Ce n’est pas une info mais un ressenti. Je pense que c’est le cas. Des joueurs comme Dembélé ou Aouar vont également avoir envie de se montrer face à ce Paris Saint-Germain » a indiqué le consultant de RMC, pour qui l’Olympique Lyonnais perdra forcément des gros joueurs cet été. Un constat d’autant plus valable si les Gones ne parviennent pas à accrocher une qualification en coupe d’Europe.