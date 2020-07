OL : Direction le très haut niveau, Memphis Depay va partir

Dans : OL.

Auteur d’un très joli but face au Celtic Glasgow samedi soir au Groupama Stadium, Memphis Depay revient à un excellent niveau après sa grave blessure au genou cet hiver.

Assurément, le retour en forme de l’international néerlandais est une excellente nouvelle pour l’OL dans l’optique des matchs face au PSG en Coupe de la Ligue et contre la Juventus Turin en Ligue des Champions. Et selon Kevin Diaz, spécialiste du football néerlandais et consultant pour RMC, les supporters de Lyon seraient bien inspirés de profiter à 100 % de Memphis Depay. Car pour le chroniqueur de l’After Foot, il y a de fortes chances que l’ancien attaquant de Manchester United quitte le Rhône à la fin du mois d’août. Un scénario inévitable selon Kevin Diaz, pour qui Depay souhaitera tenter une dernière fois sa chance chez un cador européen.

« Memphis Depay revient en très grande forme. Cependant, j’ai peur pour les Lyonnais qu'il ne porte plus la tunique de l’OL à la fin du mois d’août. J’espère de tout cœur garder Memphis en Ligue 1 mais je vous avoue que je ne pense pas du tout qu’il reste. Avec cette blessure, il a dû beaucoup réfléchir, il a dû avoir peur de ne pas retrouver son meilleur niveau. Heureusement, il parvient à revenir très fort. Mais j’ai vraiment l’impression qu’il va avoir envie d’aller tenter une dernière fois sa chance au très très haut niveau, sans manquer de respect à l’Olympique Lyonnais » a commenté Kevin Diaz, intimement convaincu que Memphis Depay quittera la Ligue 1, à son grand regret, à l’issue de la Ligue des Champions. Pour rappel, le Néerlandais est en fin de contrat en 2021 et Jean-Michel Aulas souhaite le prolonger.