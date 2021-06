OL : Peter Bosz envoie du rêve à Melvin Bard

Dans : OL.

Peter Bosz a un avis tranché au poste d’arrière gauche, avec la volonté de donner du temps de jeu à Melvin Bard, quitte à larguer Cornet et Koné.

Lors de son court passage à Lyon pour la signature de son contrat et son rendez-vous face à la presse, Peter Bosz avait déjà conquis les coeurs des supporters de l’OL. Même si cela ne présage en rien de ce qu’il va se passer la saison prochaine, jurisprudence Sylvinho oblige, les bases sont bien posées. Un technicien porté vers l’avant, joueur, et désireux de faire confiance aux éléments formés localement si possible. Et les premières petites décisions vont dans ce sens. A un poste pour le moment très compliqué, Peter Bosz oriente Juninho vers quelques choix forts. Au niveau de l’arrière gauche, le Brésilien Henrique va en effet très prochainement poser ses valises à Lyon pour signer à l’OL.

Derrière lui, c’est encore flou. Maxwel Cornet est en effet invité à réfléchir à un transfert, alors que l’Ivoirien semble plutôt partant pour rester. Même chose pour Youssouf Koné, qui revient de prêt et espère bien avoir sa chance la saison prochaine. Ce ne serait pas dans l’esprit du nouveau coach, qui pense plutôt à se défaire des deux joueurs, et ce dans le but de faire de la place au jeune Melvin Bard, révèle Le Progrès. Malgré des apparitions souvent convaincantes, l’arrière gauche formé à l’OL n’a pas eu sa chance avec Rudi Garcia, qui a parfois préféré mettre Mattia De Sciglio sur son mauvais pied, que de donner du temps de jeu à Melvin Bard. Peter Bosz veut voir à l’oeuvre l’international espoir français qui, à 20 ans, estime qu’il est temps pour lui de revendiquer un temps de jeu plus important. Charge donc à Juninho de trouver des points de chute à Koné et Cornet, sous peine d’avoir un sacré embouteillage à ce poste la saison prochaine.