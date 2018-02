OL : Depay et Mariano, Genesio est fier de son coup

Dans : OL, Ligue 1.

Décisifs contre Villarreal (3-1) jeudi en Europa League, Memphis Depay et Mariano Diaz ont reçu les félicitations de leur coach Bruno Genesio.

Ce n’était pourtant pas gagné en début de saison, lorsque les deux Lyonnais avaient tendance à oublier leurs coéquipiers sur le terrain. Un état d’esprit inacceptable pour l’entraîneur des Gones qui les avait recadrés à plusieurs reprises. Il faut croire que ces critiques étaient bénéfiques puisque les deux attaquants font désormais le bonheur de Genesio.

« On a eu une discussion concernant ce qu’on attendait de Mariano et il semble l’avoir compris, s’est réjoui le technicien. Il l’a démontré hier, même s’il n’a pas marqué. C’est pareil pour Memphis. Tous les joueurs nous prennent de l’énergie. J’essaye de dialoguer le plus possible avec eux, afin qu’ils soient réceptifs à mon discours. Quand on fait une équipe, on fait en sorte de mettre en place la plus performante. On fait ces choix en fonction des attentes. » Le Néerlandais pourrait donc changer de statut à l'avenir.

Depay, une future star ?

« Si Memphis fait ce qu’il a fait hier sur 90 minutes, alors il deviendra un très très grand joueur, a estimé Genesio. Vous ne le connaissez peut-être pas bien mais c’est quelqu’un de très attachant. Et il ne faut pas oublier qu’il est jeune, qu’il n’a que 24 ans depuis peu. Memphis est quelqu’un avec qui on peut dialoguer, qui est à l’écoute, très ouvert. Son caractère n’est pas plus mauvais que celui des autres, il est capable de s’analyser, de faire son autocritique. Après, en-dehors du foot, tout le monde vit comme il l’entend. Mariano a lui bien joué par rapport au match de Rennes. Contre Villarreal, il a retrouvé la confiance. » De bon augure pour la suite de la saison de l’OL.