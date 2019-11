OL : Depay capitaine ? Un seul problème, mais de taille

Dans : OL.

Depuis son arrivée sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a fait des choix forts. Sauf que pour l’instant, il n’a pas encore choisi son capitaine.

Le turnover se poursuit. Après Marcelo contre Dijon (0-0), Anthony Lopes à Benfica (1-2) et Memphis Depay face à Metz (2-0), Jason Denayer va retrouver le capitanat du côté de Toulouse samedi. Jusqu'à la trêve internationale, Garcia continuera à faire tourner le brassard, puisque Léo Dubois devrait prendre le leadership contre Benfica en Ligue des Champions la semaine prochaine, avant la mise en avant d’Houssem Aouar ou de Lucas Tousart dans l’Olympico. Pour l’instant, le nouvel entraîneur des Gones n’a donc pas tranché. Mais d’après RMC Sport, certaines tendances se dégagent.

« Rudi Garcia a été impressionné, à l'entraînement, mais aussi lors de ses performances en match, par Memphis Depay. En interne, on fait état d'un comportement exemplaire du Néerlandais depuis plusieurs semaines. Seul hic, et non des moindres pour être capitaine : l'attaquant ne parle pas français, ce qui est un gros problème pour s'exprimer avec les arbitres. Garcia n'exclut pas de nommer Anthony Lopes capitaine. Pourtant, il n'a jamais choisi de gardien pour ce rôle par le passé. Mais son importance, et aussi le fait que le Portugais prenne souvent la parole dans le vestiaire, joue pour lui », estime Mohamed Bouhafsi, pour qui la décision finale interviendra à la reprise fin novembre pour la réception de Nice.