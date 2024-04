OL-PSG ‍: Privé du Stade de France, Lyon va frustrer ses supporters

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A cause des travaux en cours pour les Jeux Olympiques cet été, la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ne se jouera pas au Stade de France. Les deux équipes s’affronteront au stade Pierre-Mauroy de Lille dont la capacité risque de poser problème côté rhodanien.

Pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe de France n’aura pas lieu à Paris ou dans sa banlieue. L’événement ne pourra pas se jouer au Stade de France cette saison en raison des travaux en cours pour les Jeux Olympiques cet été. La Fédération Française de Football a donc choisi le stade Pierre-Mauroy de Lille pour accueillir les finalistes, à savoir l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais la décision de l’instance ne fait pas l’unanimité.

On connaît la finale de la 107e édition de la #CoupeDeFrance 🔥🏆



⚔️ @OL 🆚 @PSG_inside

🏟️ Stade Pierre Mauroy - Lille

🗓️ Samedi 25 mai



💬 Alors, vous allez soutenir quel club ? pic.twitter.com/GbO1UMkorN — Coupe de France (@coupedefrance) April 4, 2024

Du côté rhodanien, les supporters sont déjà inquiets à l’idée de ne pas obtenir une place pour cette finale, prévient le quotidien régional Le Progrès. Pour le moment, la billetterie n’est pas ouverte et la Fédération Française de Football n’a pas encore communiqué sur la mise en vente, ni même sur le quota attribué pour chaque équipe. Mais alors que le Stade de France peut accueillir 80 698 spectateurs, l’enceinte nordiste n’en recevra que 50 187 au maximum.

Une forte demande à prévoir pour l'OL

Etant donné que chacun des deux finalistes recevra le même nombre de billets, et que l’instance réservera une partie des places pour des invités et partenaires, l’Olympique Lyonnais ne pourra sans doute pas satisfaire tous ses supporters intéressés par le déplacement prévu le samedi 25 mai. Et pour cause, l’actuel septième de Ligue 1 provoque un engouement important chez ses fans. Le public du Groupama Stadium se passionne à nouveau pour son équipe après son incroyable remontée en championnat, en plus de son parcours en Coupe de France. La distribution des places fera donc des malheureux.