OL : Depay à Barcelone, son rêve explose

Dans : OL.

Tout proche de quitter l’OL pour Barcelone au mois de septembre, Memphis Depay pourrait finalement ne jamais rallier la Catalogne.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, Memphis Depay était à deux doigts de quitter Lyon pour rejoindre le FC Barcelone. Un accord avait quasiment été trouvé entre les différentes parties, mais la masse salariale du club blaugrana ne lui avait finalement pas permis de boucler l’opération, pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Auteur d’une saison pleine à l’OL, Memphis Depay sera libre de rejoindre le club de son choix cet été, à moins d’une prolongation surprise à l’Olympique Lyonnais, ce qui n’est pas vraiment la tendance. Plusieurs clubs sont intéressés à l’instar de la Juventus Turin ou encore du Borussia Dortmund. En revanche, la porte du FC Barcelone se ferme doucement mais surement pour Memphis Depay.

Et pour cause, Soccer Link et plusieurs médias sud-américains affirment que le Barça a désormais une autre priorité en attaque. Il s’agit d’un autre joueur en fin de contrat : Sergio Agüero. Libre comme l’air à la fin de la saison, l’attaquant de Manchester City ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais s’il faisait le choix de quitter l’Angleterre, le FC Barcelone serait alors prêt à l’accueillir à bras ouverts. Joan Laporta aimerait notamment s’offrir le Kun afin de convaincre Lionel Messi de rester en Catalogne au vu de l’amitié qui lie le Ballon d’Or et le buteur des Citizens. En cas de signature d'Agüero à Barcelone, nul doute que Memphis Depay pourrait définitivement faire une croix sur un déménagement au Camp Nou. En parallèle, le club blaugrana devra dégraisser afin d’alléger sa masse salariale et soulager des comptes dans le rouge vif. Les Français Antoine Griezmann et Samuel Umtiti, assez peu en odeur de sainteté, pourraient ainsi être sacrifiés.