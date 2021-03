OL : Depay ou Lacazette, la Juventus a le choix

Dans : OL.

La Juventus Turin se prépare à une véritable révolution au mercato après une nouvelle élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Eliminée pour la troisième année consécutive beaucoup trop tôt de la Ligue des Champions, la Juventus Turin se prépare à vivre un mercato très mouvementé. De toute évidence, l’effectif à la disposition d’Andrea Pirlo n’est pas taillé pour concourir à la victoire finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, et cela concerne aussi bien la défense que l’attaque. En fin de contrat en juin 2022, Cristiano Ronaldo devrait toujours être un joueur de la Juve la saison prochaine. Mais quels attaquants seront-là pour épauler la star portugaise ? Selon les informations obtenues par Blastingnews, deux pistes se détachent et elles concernent toutes les deux, de près ou de loin, l’Olympique Lyonnais.

Le premier joueur ciblé par la Juventus Turin n’est autre qu’Alexandre Lacazette, en fin de contrat dans un an et demi à Arsenal, et qui ne sait pas encore s’il va prolonger en faveur des Gunners. Le champion d’Italie en titre apprécie l’état d’esprit de l’ex-attaquant de l’OL ainsi que sa faculté à jouer dans un système à deux attaquants. Mais visiblement, l’international tricolore n’est pas le seul buteur ciblé par la Juventus Turin, qui pense toujours très fortement à… Memphis Depay. Il faut dire que le capitaine de l’Olympique Lyonnais réalise une saison pleine dans la capitale des Gaules et, cerise sur le gâteau, il sera libre de tout contrat au mois de juin. Spécialiste dans le recrutement de joueurs libres, la Juventus Turin aimerait faire honneur à sa réputation en raflant la mise dans le dossier Depay. Mais l’affaire ne sera pas simple, l’OL ayant toujours l’espoir de prolonger sa star et de nombreux cadors européens tels que Barcelone ou le Borussia Dortmund étant également sur les rangs…