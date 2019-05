OL : Dembélé met tout le monde d'accord à MU !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Vendredi en début de soirée, Goal lâchait une grosse information sur le mercato de l’Olympique Lyonnais en expliquant que Manchester United était prêt à offrir 40 ME aux Gones pour le transfert de Moussa Dembélé. Une somme non négligeable qui permettrait à Jean-Michel Aulas de réaliser une belle opération financière, mais la tendance est tout de même à ce que l’international espoirs français reste une saison supplémentaire en Ligue 1. Si cela venait à se confirmer, JMA et Juninho feraient des malheureux à Manchester United. Au sein du staff et de la direction bien-sûr, mais pas seulement.

Effectivement, les fans des Red Devils sont également favorables à la venue de l’ancien buteur du Celtic Glasgow. La preuve, parmi les 7.500 supporters mancuniens invités à s’exprimer sur le sujet, 70 % ont estimé que Moussa Dembélé serait une excellente recrue au mercato, notamment dans l’optique de remplacer un Romelu Lukaku auteur d’une saison moyenne, et qui est annoncé avec insistance du côté de la Série A. Reste à voir si ce genre de sondage incitera les dirigeants de Manchester United à surenchérir, ce qui ferait assurément réfléchir Jean-Michel Aulas au mercato.