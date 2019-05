OL : 40 ME, l’offre tombe pour Moussa Dembélé

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Jean-Michel Aulas a prévenu, ce sera le premier arrivé, premier servi en ce qui concerne les départs à l’Olympique Lyonnais.

La porte est ouverte à quelques départs majeurs, mais elle se fermera vite car l’Olympique Lyonnais a bien l’intention de se concocter une équipe de très haut niveau pour les débuts de Sylvinho en tant qu’entraineur. Tanguy Ndombele est annoncé sur le départ, mais pour le moment, l’approche la plus concrète concerne Moussa Dembélé. En effet, ce vendredi, Goal annonce que Manchester United a fait le premier pas en transmettant une offre à hauteur de 40 ME pour se payer les services de l’attaquant lyonnais.

Une somme non négligeable, et qui permettrait de faire une très belle opération financière puisque l’international espoir a été acheté pour 20 ME hors bonus au Celtic Glasgow l’été dernier. Le nom de l’homme derrière cette offre à Old Trafford est assez surprenant, puisque le média annonce qu’Eric Cantona est tombé sous le charme de Moussa Dembélé, et pousse énormément en interne pour faire de lui le remplaçant de Romelu Lukaku, annonce sur le départ. Reste à savoir ce qu’en pense l’intéressé, et surtout l’Olympique Lyonnais.