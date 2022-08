OL : Dembélé, la solution miracle arrive au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Il y a quelques jours, Moussa Dembélé avait annoncé aux dirigeants lyonnais son intention de ne pas prolonger son contrat qui expire en juin 2023. Un départ libre et gratuit que seule la Real Sociedad peut troubler. Les Basques veulent recruter maintenant l'attaquant de l'OL.

C'était dans l'air du temps et cela n'a surpris personne à l'OL, dirigeants comme supporters. Moussa Dembélé ne va pas prolonger son contrat à l'OL après juin 2023. La saison qui arrive sera sa dernière dans le Rhône avant de partir libre et de pouvoir s'engager où il veut. Une bien mauvaise opération pour les Lyonnais qui avaient déboursé 22 millions d'euros au Celtic pour sa venue lors de l'été 2018. Ils ne toucheront donc rien d'autant que les clubs intéressés par l'international espoir français vont sagement attendre l'été prochain pour tenter de le séduire.

La Real Sociedad offre six millions pour Dembélé

Sauf qu'une équipe en Europe ne peut pas attendre un an et vient mettre son grain de sable dans l'histoire. La Real Sociedad se prépare à perdre son talentueux attaquant suédois Alexander Isak. Le joueur de 22 ans s'apprête à être transféré vers Newcastle pour la somme de 70 millions d'euros. A quelques jours de la fin du mercato, c'est un coup terrible pour l'ambitieux club de Saint-Sébastien. La Real Sociedad doit trouver un remplaçant en urgence et un profil ressort du côté de l'OL.

🚨 Real Sociedad are planning to sign Moussa Dembele to replace Alexander Isak.

🇫🇷 ⚪ #OL 🔵 #Sociedad pic.twitter.com/N1K2W5K9a6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 24, 2022

En effet, selon Foot Mercato, le club espagnol veut acheter Moussa Dembélé pour suppléer Isak. La Real Sociedad avait des vues sur lui depuis quelques temps mais elle est passée à l'action dans les dernières heures. Elle propose six millions d'euros à l'OL assorti de divers bonus pour quatre millions supplémentaires. Si Dembélé préférait attendre l'été prochain, cette proposition ne le laisse pas insensible. Il pourrait retrouver la Liga qu'il avait connu avec l'Atlético Madrid, et ce comme titulaire dans un club de premier plan qualifié pour la Ligue Europa. Si le chèque basque apparaît mince, ce transfert resterait quand même inespéré pour l'OL. Le club rhodanien récupérerait un peu d'argent et libérerait de la place dans sa masse salariale.