OL : Dembélé forfait contre l'OM, Aouar incertain !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera gros mardi soir dans le match à rejouer contre l'OM au Groupama Stadium et pour cette rencontre Peter Bosz va devoir bricoler une équipe.

L’entraîneur de l’OL va avoir une sacrée migraine mardi lorsqu’il devra coucher sur la feuille de match son onze de départ pour le très attendu match contre Marseille. Car un peu plus de deux mois après l’arrêt définitif de la rencontre, suite à un jet de bouteille sur Dimitri Payet, Peter Bosz se retrouve avec un effectif décimé pour disputer ce choc qui pourrait permettre à Lyon de remonter à hauteur de Rennes et Monaco au classement en cas de victoire. En effet outre les absences de Lucas Paqueta, retenu avec le Brésil, Karl Toko-Ekambi, toujours à la CAN, Bruno Guimaraes, transféré dimanche à Newcastle, et l’impossibilité de faire jouer Romain Faivre et Tanguy Ndombélé puisqu’ils n’étaient pas qualifiés à la date initiale d’OL-OM, le club de Jean-Michel Aulas a encore vécu un sale week-end dévoile L’Equipe à la veille de cette rencontre. L'infirmerie lyonnaise s’est remplie et cela pourrait finir de déstabiliser le club avant ce rendez-vous.

Bosz n'aura pas beaucoup de choix pour OL-OM

Le quotidien sportif révèle en effet que Moussa Dembélé a été testé positif au covid et l’attaquant sera donc forfait pour le match contre l’Olympique de Marseille et peut-être aussi le week-end prochain pour le déplacement à Monaco. De même Houssem Aouar a été victime d’un choc dimanche lors de l’entraînement de l’OL et sa présence contre l’OM n’est pas certaine du tout. Sur le plan défensif, Peter Bosz devra aussi se passer de Damien Da Silva, qui est suspendu, Jason Denayer, sérieusement touché à la cheville, et Emerson, l’international italien n’étant pas encore à 100% après avoir été touché par le covid il y a deux semaines. De quoi donner des sueurs froides au coach lyonnais que les signatures imminentes de Ndombele et Faivre ne suffiront pas à éponger.