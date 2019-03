OL : Dembélé explose, on se calme et on boit frais à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé contre Toulouse dimanche après-midi, Moussa Dembélé s’impose doucement mais surement comme un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais. Plutôt adroit techniquement, puissant et bon de la tête, l’international espoirs français a en plus un profil assez rare au sein de l’effectif de Bruno Genesio. Néanmoins, il est bon de calmer l’enflammade et de ne pas faire de l’ancien joueur du Celtic Glasgow un titulaire déjà indiscutable. C’est l’avis distillé par Gaël Berger, invité de la web émission "Tant qu’il y aura des Gones" sur le site Olympique et Lyonnais.

« Au niveau de l’efficacité, il n’y a rien à redire sur Moussa Dembélé, c’est excellent. Et encore, il rate encore beaucoup d'occasions et son ratio pourrait être meilleur, c’est dire. Par exemple contre Donetsk en Ligue des Champions, il met un seul but sur cinq occasions. Mais un attaquant qui se créer beaucoup de situations, c’est très bon signe. Titulaire indiscutable ? Je n’aime pas utiliser ce mot d’indiscutable. Pour moi à Lyon, il n’y a que Lopes, Denayer, Mendy et Fekir qui sont indiscutables. Après quand vous êtes trop indiscutables, vous vous reposez sur vos lauriers. Mais dans la période actuelle, c’est lui qui doit jouer en attaque » a lâché le suiveur de l’OL, conquis par Moussa Dembélé, mais qui refuse de s’enflammer trop rapidement au risque de le regretter.