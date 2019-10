OL : « Défensif et triste », le Lyon de Sylvinho découpé en morceaux

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais est tombé de très haut dans le derby à Saint-Etienne (1-0).

Quatre jours après son joli succès contre Leipzig en Ligue des Champions (2-0), le club rhodanien voulait relancer la machine en championnat. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé dans le Chaudron. Car malgré les arrêts de Lopes (20e, 53e, 63e), Lyon a fini par craquer sur un but de Beric à la dernière minute de jeu, alors que l'OL jouait à 10 après la sortie sur blessure de Dubois. Une défaite, la première depuis 2017 dans le derby, qui replonge l’OL dans la crise.

Avec sept matchs de suite sans succès, la formation olympienne est quatorzième de L1, un point au-dessus de la zone rouge et à six unités du podium. Autant dire que Sylvinho va avoir les oreilles qui sifflent. Mis sous pression par Jean-Michel Aulas avant la rencontre, l’entraîneur brésilien devra donc répondre de ses actes après un premier derby complètement raté. Alors que l’OL vient d’enchaîner deux matchs sans marquer le moindre but en L1, une première depuis quatre saisons, les suiveurs de l’OL sont tous tombés sur le triste Lyon de Sylvinho.

Quand on joue un derby pour ne pas le gagner, on le perd — Christian Lanier (@levinhabrsil) October 6, 2019

Ce match était quand même bien moche ...

Bravo à Sainté.

L’OL manque de tellement de choses. Et Sylvinho, des gros doutes quand même .... des gros gros doutes.

La comm, c’est bien mais tactiquement c’est illisible, le coaching frileux. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) October 6, 2019

Défaite mérité pour l’OL qui n’a rien proposé. Indigne de son statut. Côté Vert, des choix forts payants de Puel : Bouanga piston droit, de la jeunesse avec Abi et Youssouf et coaching gagnant avec Beric #ASSEOL — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) October 6, 2019