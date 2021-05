OL : De Sciglio a un plan B si Lyon le repousse

Dans : OL.

Prêté cette saison à l'Olympique Lyonnais par la Juventus, sans option d'achat, Mattia De Sciglio souhaite rester au sein du club de Jean-Michel Aulas. Si ce n'est pas le cas, il sait où il souhaite jouer la saison prochaine.

Suspendu pour le déplacement qu’effectuera l’Olympique Lyonnais dimanche aux Costières pour un match décisif pour l’OL, mais également son adversaire, Nîmes, Mattia De Sciglio pourrait disputer son dernier match sous le maillot du club rhodanien lors de la réception de l’OGC Nice au Groupama Stadium le 23 mai. Car pour l’instant, Juninho n’a pas tranché concernant l’avenir lyonnais du latéral international italien qui sera libre dans un an et dont la valeur sur le marché des transferts est estimée à 7,5 millions d’euros. De son côté, Mattia De Sciglio n’a jamais caché son désir de prolonger avec l’Olympique Lyonnais, et le défenseur de 28 ans l’a répété à chaque fois que la question lui était posée. C’est encore le cas ce vendredi dans les colonnes du quotidien sportif turinois Tuttosport où le joueur de l’OL est interrogé sur son avenir.

A quelques jours de la fin de la saison en Ligue 1, Mattia De Sciglio n’a pas changé d’un iota dans sa position, mais le joueur italien a quand même réfléchi à ce qu’il pourrait faire si Jean-Michel Aulas ne levait pas l’option d’achat au nom de l’Olympique Lyonnais. « Je suis très satisfait, mais pour être encore plus satisfaits, nous devons dépasser Monaco dans la course à la troisième place et accéder ainsi aux préliminaires de la Ligue des champions. Quand on m'a présenté cette opportunité de signer à l’OL en octobre, je doutais. J'ai changé d'avis (...) A Lyon j'ai trouvé un grand club. Ce n'est pas un hasard si l'an dernier en Ligue des champions ils nous ont éliminés d'abord, puis Manchester City. Mon avenir ? J'aimerais rester ici à Lyon, où je me sens bien sur et en dehors du terrain, ou alors je veux tenter une nouvelle expérience à l'étranger. Peut-être en Angleterre. La Premier League me fascine et j'ai toujours eu un faible pour Chelsea. Mais actuellement je que Lyon en tête et cette fin de championnat », a expliqué le défenseur de l’Olympique Lyonnais qui semble vouloir convaincre Jean-Michel Aulas et Juninho qu’il a sa place au sein du club de la capitale des Gaules.