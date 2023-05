Le Textor show, une pépite de l'OL est à l'affût

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité sur le marché des transferts, Castello Lukeba refuse d’évoquer son avenir pour le moment. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais reste concentré sur sa fin de saison sachant que son sort dépendra surtout de la direction.

Que les supporters de l’Olympique Lyonnais se rassurent, tous les jeunes talents ne seront pas à vendre cet été. Le propriétaire John Textor a certes besoin de liquidités pour convaincre la DNCG. Mais l’Américain ne compte pas sacrifier les meilleurs éléments de son effectif. La preuve, Foot Mercato révélait une offre de prolongation transmise à Castello Lukeba. Reste à connaître la réponse du défenseur central sous contrat jusqu’en 2025. En tout cas, l’international Espoirs français refuse d’évoquer son avenir avant le terme de la saison.

🎙 Castello Lukeba est en conférence de presse à 2 jours du match #OLASM "On était déçus de notre performance à Clermont. On avait bien commencé mais nos erreurs nous ont fait mal. On a grillé pas mal de jokers. On doit se métamorphoser et prendre 9 points sur 9 maintenant" pic.twitter.com/Uo6LEdUBZH — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2023

« Je ne pense pas à mon avenir, a répondu le Gone aux médias. Pour l'instant, le plus important, c'est d’enchaîner les trois matchs qui restent et les gagner. Tout ce qui concerne mon avenir et l’extra sportif, je mets ça de côté et on verra ça en fin de saison. Les décisions de la direction ? Tout ce qui se passe là-haut, ça peut nous impacter, mais on doit faire abstraction de tout ça. On est des footballeurs, notre travail, c'est ce qu’on fait sur le terrain et on doit se concentrer uniquement sur ça. »

Blanc se méfie

Lucide, Castello Lukeba sait que la balle sera dans le camp des dirigeants. Ce que Laurent Blanc avouait également ce mercredi. « La position d'un club doit être précise. Mais dans le championnat de France, il y a très peu de clubs qui peuvent résister. On a prévu certaines choses mais si un grand club européen arrive sur un joueur, c'est très délicat, que ce soit pour Lyon ou pour les autres. A part un ou deux clubs en France qui peuvent se permettre de dire non, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent résister », a prévenu le coach lyonnais, loin d’être serein avant le mercato.