OL : De Sciglio prêt à quitter la Juventus pour s'installer à Lyon

Cela a été l'un des renforts surprises de l'Olympique Lyonnais, Mattia De Sciglio a rejoint l'OL sous forme de prêt au dernier mercato. Le joueur italien de la Juventus pourrait même rester à Lyon.

En quête de renforts défensifs, l’OL a surpris tout le monde en se faisant prêter pour une saison, sans option d’achat, Mattia De Sciglio, le latéral italien de la Juventus dont le nom avait déjà circulé en Ligue 1, mais c’était du côté du Paris Saint-Germain. Pour l’instant, c’est une évidence, Mattia De Sciglio n’a pas encore réellement eu l’occasion de montrer ses qualités, ses apparitions sous le maillot de l’Olympique Lyonnais étant rares, l’international transalpin étant malade lors des deux derniers matchs de l’OL. Mais cela n’empêche pas le joueur prêté par la Juventus de dire tout le bien qu’il pense de sa venue dans la capitale, De Sciglio assumant totalement cette opération.

Interrogé par OL-TV, le latéral de 28 ans se réjouit d’avoir signé à Lyon, même pour une seule année, et ne refuse pas d'envisager un contrat longue durée. « J'ai choisi l'OL car Lyon m'a tout de suite prouvé sa volonté de me prendre. L'OL a cru en moi. Cette confiance que m'a apporté Lyon, c'est vraiment ce qui m'a poussé à accepter tout de suite ce prêt. C'était également le moment pour moi de tenter l'expérience à l'étranger. Je prends cette saison avec l'objectif de me relancer et de retrouver de la continuité que j'avais auparavant (...) Je prends cette nouvelle étape avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai également en vu le prochain Euro qui aura lieu en juin 2021. J'espère faire de grandes choses avec l'OL pour y participer. Je donnerai mon maximum pour aider l'OL à atteindre ses objectifs cette saison. Après, je ne sais pas. Peut-être que je resterai ici, peut-être que je retournerais en Italie. Pour le moment, je n'en ai aucune idée », a précisé Mattia De Sciglio, qui ne dit pas non à un transfert définitif à l’Olympique Lyonnais, même si aucune option d’achat ne figure dans l’accord signé avec la Juventus.