OL : De retour à Villarreal, Toko-Ekambi fait confiance à Aulas

Dans : OL.

Prêté par Villarreal cet hiver, Karl Toko-Ekambi espère rester à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. L’attaquant camerounais attend que le club rhodanien lève l’option d’achat.

Moins médiatisé que le milieu brésilien Bruno Guimarães, Karl Toko-Ekambi reste une très bonne pioche du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais. L’ancien joueur d’Angers n’a pas eu besoin d’un temps adaptation à la Ligue 1 et a rapidement apporté ses qualités de percussion et de finisseur. Du coup, il ne faisait presque aucun doute que le club rhodanien allait lever l’option d’achat de son prêt à 11,5 M€, une option conditionnée à une qualification européenne. Mais ça, c’était avant que la crise sanitaire n’impacte les finances des clubs. La saison étant arrêtée, avec les conséquences sportives et financières que cela implique, que compte faire la direction lyonnaise ?

Contacté par La Chaîne L’Equipe, l’agent de l’international camerounais Samir Khiat s’est montré rassurant. « L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet, a assuré le représentant. (...) Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon. » Récemment interrogé sur ce dossier, le président Jean-Michel Aulas avait confié que l’Olympique Lyonnais souhaitait toujours conclure le transfert définitif de Toko-Ekambi.